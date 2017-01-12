قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من عدة مناطق بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم 11 فلسطينيا من عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة معا بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل على حاجز عسكري الجبعة قرب مدخل بلدة صوريف وعلى مدخل بلدة الظاهرية ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل البلدات وداهمت عددا من منازلها كما اعتقلت ثمانية اخرين من قلقيلية والقدس المحتلة وبيت لحم وطولكرم ونابلس.

وفي السياق ذاته هدمت جرافات الاحتلال منشأة للدواجن ومنشأة صناعية في بلدة برطعة جنوب غرب جنين بالقرب من جدار الفصل العنصري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت امس 36 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة قرى وبلدات فى الضفة الغربية.