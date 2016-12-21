قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا خلال حملات دهم في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينيا خلال حملات دهم في مناطق عدة بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر فلسطينية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان فلسطينيين بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بينما اعتقلت أربعة اخرين خلال مداهمات في بلدات مدينة الخليل .

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها قرية تل جنوب غرب المدينة كما اقتحمت منزل عضو المجلس الثوري لحركة فتح طلال دويكات في منطقة عسكر البلد واعتقلت نجله “منتصر”.

إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الاقتحامات لجيش الاحتلال لقرى بني زيد الغربية خلال الأيام الماضية كان آخرها أمس الأول ما أدى إلى استشهاد الفتى أحمد الريماوي في بلدة بيت ريما