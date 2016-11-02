قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينياً في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم 21 فلسطينياً خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً بعد إصابته بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال على قدمه في مخيم الدهيشة فيما اعتقلت أربعة آخرين من أبناء المخيم خلال عملية الاقتحام.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم اعتقلت خلالها 15 فلسطينيا من العيسوية بالقدس المحتلة ومخيم عايدة وبيت جالا في بيت لحم ومدينة نابلس ومخيم الأمعري برام الله ومخيم العروب بالخليل ومخيم نور شمس بطولكرم.

وشملت حملة الاعتقالات حي صور باهر في القدس المحتلة حيث اعتقلت قوات الاحتلال نائلة حلايقة زوجة الأسير في سجون الاحتلال هاني ديش.