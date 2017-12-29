قوات الاحتلال تعتقل 5أشخاص اثناء عمليات مداهمة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى خمسة شبان فلسطينيين إثر مداهمتها عدة مدن فلسطينية وتوسيع دائرة قمعها للاحتجاجات الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم فلسطينيين اثنين من قريتي فقوعة والفندقومية في محافظة جنين بعد مداهمتها منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتها.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت امر بالمدينة وداهمت عددا من أحيائها وفتشت منازلها، أما في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم استدعت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا للتحقيق بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت في وقت سابق اليوم شابا فلسطينيا من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.