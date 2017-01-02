قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال عمليات دهم في الخليل وطولكرم بالضفة الغربية.

وصرح مصدر فلسطيني أن “قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم منطقة خلة العين في بلدة بيت أمر قرب مدينة الخليل واعتقلت أسيرين سابقين من أبناء البلدة”، كما اعتقلت شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً من مدينة الخليل واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين.