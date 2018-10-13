قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بلعا وكفر قدوم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز السام ما أدى الى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال كفر قدوم شرق قلقيلية وأغلقت عدة طرق بالسواتر الترابية ودمرت خط المياه الرئيسي فيها.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية وأغلقت عدة طرق بالسواتر الترابية وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيب بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال اقتحامها قرية الولجة شمال غرب بيت لحم في الضفة الغربية.