«قوات التحالف» ترتكب مجزرة جديدة في «الهيشة» بريف الرقة

ارتكب طيران “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة الولايات المتحدة مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها أكثر من 16 مدنيا في قرية الهيشة في ريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” شنت غارة جوية على قرية الهيشة شمال مدينة الرقة بنحو 40 كم أدت إلى استشهاد 16 شخصا بينهم طفل ووقوع جرحى بين أهالي القرية”.

وبينت المصادر أن عدد الشهداء “مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات حرجة بين المواطنين الجرحى إضافة إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في المنازل السكنية والبنى التحتية في القرية”.

وارتكب طيران “التحالف الأمريكي” منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن العديد من المجازر بحق السوريين في منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالي والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، وكان آخرها في ال 5 من تشرين الأول الماضي راح ضحيتها أكثر من 60 مدنيا بين شهيد وجريح في قرية ثلثانة التابعة لمنطقة الباب.