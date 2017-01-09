قوات الجيش تصد هجوماً إرهابياً على نقاط عسكرية بريف سلمية

أحبطت قوات الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوم إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في ريف سلمية.

وذكرت مصادر ميدانية في حماة أن سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري وجه رمايات مركزة على تحركات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” خلف البيت السعودي في منطقة السطحيات غرب مدينة سلمية بنحو 10 كم ما أسفر عن “تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد الحربي”.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية “أوقعت قتلى ومصابين في صفوف إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة هاجموا النقاط العسكرية في منطقة السطحيات”.

وفي سياق متصل، أحبطت وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية “هجوم مجموعات إرهابية على مناطق خنيفس والسطحيات والرملية” بريف سلمية.

إلى ذلك استهدف إرهابيو “جبهة النصرة” سيارة إسعاف بقذيفة “أر بي جي” على اتجاه خنيفس السطحيات بريف السلمية الغربي ما تسبب بإصابة أفراد الطاقم الطبي فيها وإلحاق أضرار كبيرة بالسيارة.