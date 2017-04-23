قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تقضي على عدد من مرتزقة بي سعود

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وجرح آخرون خلال اقتحام قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية لمواقعهم في الأطراف الشرقية لمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري أن “وحدات من الجيش واللجان شنت هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة شمال شرق منطقة القتب وتبة النهدين في الأطراف الشرقية للمديرية نتج عنه مصرع وإصابة عدد كبير منهم وأسر مرتزق واحد”.

وفي عدن أفادت مصادر طبية بوقوع عشرين مرتزقا ما بين قتيل وجريح جراء التفجيرات التي هزت معسكر جبل حديد في منطقة خور مكسر.

ولم تحدد المصادر أسباب الانفجارات مشيرة إلى أن المعسكر يحوي مخازن أسلحة ومعدات عسكرية.