قوات النظام البحريني تقتل ثلاثة اشخاص لدى محاولتهم الفرار من سجونها

قتلت قوات النظام البحريني اليوم ثلاثة اشخاص بالرصاص خلال هجومها على قارب قالت سلطات ال خليفة انه يحوي “سجناء او شركائهم” كانوا يحاولون الهرب من سجونها.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة للنظام البحريني في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية انه “تم القاء القبض على سبعة اشخاص اخرين” خلال الهجوم مضيفة ان هؤلاء من بين المشاركين فى هجوم مطلع الشهر الماضى على سجن ادى الى فرار عشرة مدانين بـ “حكام مشددة بتهم تتعلق بالارهاب” على حد تعبيرها.

بدوره قال قائد شرطة النظام البحرينى طارق الحسن: ان “هناك مصابين اثنين من بين الاشخاص السبعة الذين اعتقلوا”