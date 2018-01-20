قوات نظام أردوغان الأخواني تقصف بلدات في ريفي حلب والحسكة

ارتكبت قوات نظام أردوغان الإخواني اليوم عدواناً جديداً على السيادة السورية عبر قصفها بمختلف أنواع الأسلحة عددا من القرى والبلدات في ريفي حلب والحسكة ما تسبب بإصابة 7 مدنيين ووقوع دمار كبير في المنازل.

وذكرت مصادر أهلية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي أن قوات تابعة لنظام أردوغان استهدفت بعد ظهر اليوم بمختلف أنواع الأسلحة عدداً من القرى والبلدات بريف منطقة عفرين ما تسبب بإصابة 7 مدنيين بجروح بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وفي ريف الحسكة أكدت مصادر أهلية سقوط عدد من قذائف المدفعية والدبابات أطلقتها قوات نظام أردوغان على قرية خراب رشك التابعة لمدينة المالكية في أقصى شمال شرق الحسكة ما أسفر عن أضرار مادية وقتل مواشي الأهالي.

وارتكب نظام أردوغان خلال الأشهر الماضية عشرات المجازر بحق المدنيين في أرياف حلب والرقة واللاذقية والحسكة بزعم محاربته واستهدافه مواقع التنظيمات الإرهابية في حين تؤكد الوقائع أن مجمل هذه التنظيمات ترتبط بنظام أردوغان واستخباراته بعلاقات وثيقة وفي مقدمتها تنظيم “داعش” الذي بقي أشهراً طويلة يهرب النفط المسروق من الآبار السورية إلى الأراضي التركية بتواطؤ مباشر مع مسؤولين في نظام أردوغان.