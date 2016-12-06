قوس ناري على مواقع الإرهابيين في ريفي ادلب وحماة يقضي على العشرات

أكد مصدر عسكرى مقتل عدد من ارهابيي “جيش الفتح” في رمايات نارية مركزة على تجمعاتهم ومحاور تحركهم في عدد من قرى وبلدات ريفي حماة وادلب.

وبحسب المصدر فإن سلاح الجو نفذ غارات مكثفة على تجمعات وتحصينات المجموعات الارهابية في كفرزيتا واللطامنة وحلفايا

والطيبة وشمال صوران بريف حماة الشمالي ما اسفر عن القضاء على عدد من الارهابيين وتدمير مقرات وتحصينات لهم.

وبين المصدر أن وحدات من الجيش نفذت رمايات دقيقة ضد تجمعات ومحاور تحرك التنظيمات الارهابية التابعة لما يسمى “جيش الفتح” في التمانعة وسرمين وخان شيخون وبنش وطعوم ومعرتمصرين بريف ادلب ما اسفر عن مقتل عدد من الارهابيين اضافة الى تدمير مقرات وعدد من الاليات المدرعة والمصفحة.