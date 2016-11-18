قوس ناري يدمر مقرات وآليات إرهابيي “داعش” و”النصرة” في ريف حمص

أفاد مصدر عسكري بأن اشتباكات عنيفة جرت بين وحدات الجيش العربي السوري من جهة وبين إرهابيي “داعش” من جهة اخرى قرب تل الصوانة وحقل شاعر النفطي.

وبحسب المصدر فإن وحدات الجيش استخدمت في الاشتباكات مختلف أنواع الرشاشات الثقيلة والمدفعية واسفرت عن تدمير اليات متنوعة وسقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف الارهابيين.

وأضاف المصدر أن وحدات الكمائن دمرت تجمعات ومقرات لإرهابيي “داعش” في محيط قريتي رحوم والمشيرفة بريف حمص الشرقي.

وأضاف المصدر أن وحدة من الجيش وجهت ضربات محققة الى أوكار وتجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” على اتجاه تلبيسة بريف حمص الشمالي أسفرت عن مقتل واصابة العديد من الارهابيين وتدمير أسلحة وعتاد حربى كان

بحوزتهم.