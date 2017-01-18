قوى سياسية وقومية مصرية تجدد تضامنها مع سورية في حربها على الإرهاب

جددت قوى سياسية وقومية مصرية تضامنها مع سورية في حربها على الإرهاب مؤكدة أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري تمثل انتصارا للأمة العربية بأكملها.

وجاء هذا الموقف خلال زيارة قام بها وفد يمثل القوى لمقر البعثة القنصلية السورية بالقاهرة اليوم حيث أكد جمال زهران المنسق العام للتجمع العربي والاسلامي واستاذ العلوم السياسية أن ” الوفد جاء إلى مقر البعثة القنصلية السورية ليؤكد تضامنه مع سورية في حربها ضد المؤامرة والإرهاب وليؤكد أن الشعب المصري يقف خلف القيادة والجيشوالشعب في سورية خلال تصديهم للعدوان الصهيوأمريكي والحرب الكونية” .

وإضاف زهران .. ” جميعنا سعداء بتطهير حلب من الإرهابيين وندرك أان ذلك احبط المشروع الإرهابي فما يحدث في سورية انقاذ للعالم بأسره من الإرهاب”.

بدوره قال منى أبو هشيمة المنسق العام لحركة رائدات المستقبل ” أن الانتصار في حلب بداية لانتصارات كبرى وفي القريب العاجل سنحتفل جميعا بتطهير كامل سورية من دنس الإرهاب”.

من جهته أكد الكاتب والصحفي محمد الشافعي عضو مجلس أمناء التجمع العربي والاسلامي أن ” وحدة الأراضي السورية خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال وأن وحدة الشعب السوري والقضاء على التنظيمات الإرهابية ركيزة اساسية ينبغي العمل من خلالها”.

بدوره أكد الدكتور رياض سنيح رئيس البعثة القنصلية السورية في القاهرة أن الموقف الذي يؤكد عليه الوفد التضامني ليس بجديد على الشعب المصري.

وإضاف سنيح أن ” الاعداء ارادوا من الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية تقسيمها والمنطقة العربية من البوابة السورية”.

وخلال الزيارة قدم وفد القوى السياسية والقومية المصرية دروع التكريم للدكتور سنيح.