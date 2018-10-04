قوى وأحزاب لبنانية: تفعيل التنسيق بين لبنان وسورية

لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، دعت الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في البقاع الغربي إلى تفعيل التنسيق بين لبنان وسورية.

وأكدت الأحزاب في بيان بعد اجتماعها اليوم في مقر حركة أمل في تعلبايا بالبقاع اللبناني على التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي حققت توازن الردع مع العدو الإسرائيلي وحمت لبنان من تهديداته.

وندد المجتمعون بشدة بـ “صفقة القرن” التي تحاول الولايات المتحدة بالاشتراك مع بعض الأنظمة العميلة تمريرها على حساب معاناة الشعب الفلسطيني الذي ترتكب المجازر بحقه داعين هذا الشعب وقواه الحية إلى المزيد من الصمود والتمسك بالمقاومة سبيلا وحيدا للحرية وإحقاق الحقوق المشروعة.