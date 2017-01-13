قيادة الجيش تحذر من تداعيات الاعتداء الصهيوني على مطار المزة

اعتدى طيران العدو الإسرائيلي على محيط مطار المزة بدمشق، بعد منصف ليل الخميس الجمعة، بعدة صواريخ ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.

وقال مصدر عسكري: “في محاولة يائسة لدعم التنظيمات الإرهابية أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 00.25 بعد منتصف الليل على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة بدمشق، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان”.

وأضاف المصدر إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه”.