قيادة الجيش تدعو أهالي أحياء حلب الشمالية الشرقية للعودة إلى منازلهم

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

وجاء في بيان للقيادة العامة أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو “الأخوة المواطنين سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى تلك الأحياء وباشرت مؤسسات الدولة بإعادة تأهيلها”.

وعادت خلال اليومين الماضيين مئات العائلات إلى منازلها في مساكن هنانو بعد أن أعاد اليها الجيش والقوات الرديفة الأمن والاستقرار وذلك بالتوازي مع استمرار الجهات المعنية في المحافظة بتأهيل المرافق والخدمات فيها.

وأكد محافظ حلب حسين دياب في وقت سابق اليوم أن جميع المؤسسات الخدمية تعمل على مدار الساعة لإعادة ترميم وإصلاح ما خربته التنظيمات الإرهابية التكفيرية في مدينة حلب لافتا إلى ضرورة “الاستنفار الكامل لتقديم جميع الخدمات إلى الأحياء التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار لتسهيل عودة الأهالي إليها وتسريع وتيرة العمل واستثمار جميع الطاقات البشرية والفنية ووضع برامج زمنية دقيقة لإنجاز الأعمال المطلوبة وتسهيل عملية المتابعة والمراقبة”.

وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة والحليفة خلال الأيام القليلة الماضية الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى السكن الشبابي ومساكن البحوث العلمية وأحياء الحيدرية والصاخور والانذارات والشيخ خضر والشيخ سعيد وجبل بدرو ومنطقة الهلك ومعامل المحالج ومحطة سليمان الحلبي ومحيطها وإلى جزء كبير من حي بستان الباشا وأجزاء كبيرة من أحياء الحلوانية والجزماتي وطريق الباب وكرم القاطرجى شرق حلب.