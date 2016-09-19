قيادة الجيش تعلن إنهاء سريان نظام التهدئة

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة انتهاء “مفعول سريان نظام التهدئة الذي أعلن اعتبارا من الساعة 00ر19 يوم 12-9-2016 بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي”.

ولفتت القيادة العامة للجيش في بيان إلى أنه كان من المفترض أن يشكل نظام التهدئة “فرصة حقيقية لحقن الدماء إلا أن المجموعات الإرهابية المسلحة ضربت عرض الحائط بهذا الاتفاق ولم تلتزم بتطبيق أي بند من بنوده”.

وأشارت القيادة العامة للجيش إلى أن “عدد الخروقات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة وتم توثيقها بلغ أكثر من 300 خرق خلال فترة التهدئة في مختلف المناطق وذلك باستهداف الأحياء السكنية ومواقع الجيش العربي السوري وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين”.

وقالت: إن “المجموعات الإرهابية المسلحة “استغلت نظام التهدئة المعلن وقامت بحشد المجاميع الإرهابية ومختلف أنواع الأسلحة وإعادة تجميعها لمواصلة اعتداءاتها على المناطق السكنية والمواقع العسكرية والتحضير للقيام بعمليات إرهابية واسعة خاصة في حلب وحماة والقنيطرة”.

وأكدت القيادة العامة للجيش أن الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية خلال فترة التهدئة تعد “دليلا واضحا على مدى ارتهان هذه المجموعات لجهات دولية وإقليمية ليس لها مصلحة بوقف الأعمال القتالية وإنهاء معاناة الشعب السوري”.

وأوضحت أن القوات المسلحة بذلت “جهودا حثيثة لتطبيق نظام التهدئة ومارست أعلى درجات ضبط النفس” في مواجهة خروقات المجموعات الإرهابية إلا في بعض الحالات التي كانت مضطرة فيها للرد على مصادر إطلاق النيران لإسكاتها.

وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأكيد على “عزمها وتصميمها على مواصلة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب لإعادة الأمن والاستقرار إلى أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وكانت القيادة العامة للجيش اعلنت في الثاني عشر من الشهر الجاري عن بدء تطبيق نظام تهدئة لمدة سبعة أيام اعتبارا من الساعة 00ر19 يوم 12-9-2016 مؤكدة على الاحتفاظ بحق الرد الحاسم باستخدام جميع الوسائط النارية على أي خرق من جانب المجموعات المسلحة.