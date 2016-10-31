قيادة الجيش: عملية حلب مستمرة وتصعيد الإرهاب سيقابل بالقوة المناسبة

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن التنظيمات الإرهابية تستغل فترة التهدئة لتصعيد هجماتها على مدينة حلب واستهداف المدنيين في الأحياء الآمنة.

وقالت القيادة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه إن “”تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وعددا من التنظيمات المتحالفة معه تواصل تصعيدها بالهجوم على مدينة حلب من عدة محاور مستغلة فترة التهدئة للتحضير لشن عمليات واسعة واستهداف المدارس والمدنيين في الأحياء الآمنة لمدينة حلب””.

وأشارت القيادة إلى أن عدد القذائف التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية “خلال الأيام الثلاثة الماضية وسقطت على المناطق السكنية في حلب بلغ أكثر من مئة قذيفة هاون و 50 صاروخ غراد و 20 اسطوانة غاز إضافة إلى أعمال القنص ما أدى إلى ارتقاء 84 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة 280 بجروح مختلفة وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة”.

ولفتت القيادة إلى أن “هذا التصعيد بلغ ذروته بإقدام المجموعات الإرهابية أمس على استخدام قذائف تحوي غاز الكلور على اتجاه 1070 شقة وحي الحمدانية السكني في حلب ما أدى إلى حدوث 48 حالة اختناق”.

وشددت القيادة على أن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة “تؤكد حالة العجز والإفلاس التي وصلت إليها وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة لها من رعاتها وداعميها” مبينة أن “مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيها عن مواصلة تنفيذ مهامها الدستورية في حماية المواطنين وعزمها وإصرارها على متابعة حربها على الإرهاب وتخليص الوطن من شروره”.