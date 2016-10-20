قيادة الجيش: نظام أردوغان يرتكب مجازر في قرى وبلدات بريف حلب

أقدم نظام أردوغان على ارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من مئة وخمسين من المدنيين الأبرياء باستهداف الطيران الحربي التركي يوم أمس قرى وبلدات: حساجك ـ الوردية ـ حسية ـ غول سروج ـ سد الشهباء ـ إحرص ـ أم حوش في ريف حلب الشمالي.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن هذا العدوان السافر الذي استهدف المواطنين الأبرياء يعد تطوراً خطيراً من شأنه أن يزيد في تعقيد الموقف وتحذر من أن أي محاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتم التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المتاحة.

كما تحذر من أن هذه الأعمال غير المسؤولة ستؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتساهم في تمدد الإرهاب وانتشاره.