قيادة الجيش: وقف شامل للأعمال القتالية على أراضي سورية

بعد الانتصارات والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على أكثر من اتجاه.. تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الساعة صفر يوم 2016/12/30 م.

وأضافت القيادة في بيان لها اليوم أنه يستثنى من قرار وقف إطلاق النار تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما.

تأتي هذه الخطوة بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سورية