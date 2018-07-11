قيادة الحزب: إعادة تشكيل عدد من قيادات الفروع الحزبية

في إطار خطة قيادة الحزب لتطوير العمل، وبعد مناقشتها تقرير اللجنة القيادية المكلّفة بدراسة وضع قيادات فروع الحزب، قررت القيادة القطرية إعادة تشكيل عدد من الفروع، واستمرار قيادات 7 فروع بتأدية مهامها. فقد تقرر إعادة تشكيل قيادة فرع دمشق من الرفاق: محمد حسام السمان أميناً للفرع، ومازن ناصر تفاحة، وعفيف أحمد دلّا، ومحمد فايز محمد شفيق الحموي، ورزان عبد القادر حواري، ومحمد أنيس محمد ظافر قدور، وحسن مالك دياب، وسليم مطانيوس محرداوي، والمحافظ، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع جامعة دمشق من الرفاق: د. خالد علي الحلبوني أميناً للفرع، وأيهم عبد الرحمن الحوراني، ود. علي نجم الدين كوسا، ود. سهام علي دانون، ود. وسيم موسى السمارة، وأشرف شعبان صالح، ورئيس الجامعة، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع جامعة البعث من الرفاق: د. فائق فهد شدود أميناً للفرع، ود. مهند عبد الرزاق أيوب، ود. محمد عبد الرحمن هلال، ووسام علي العبد الله، ود. فائز علي سليمان، وزهور ياسر عبد الهادي، ورئيس الجامعة، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع جامعة حلب من الرفاق: د. إبراهيم محمد حديد أميناً للفرع، ود. محمد صقر حماد، ود. عبد الله صالح بركات، ود. لؤي فتح الله شاشاتي، وحسان محمد منير سعودي، وفاطمة مصطفى عجور، ورئيس الجامعة، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع القنيطرة من الرفاق: خالد وليد أباظة أميناً للفرع، وطعمة حيدر الأحمد، ومحمد أحمد الخطيب، ونديم علي حسون، ولميس فندي أحمد، وعارف محمد رشراش، وحمزة أحمد سليمان، وعماد عوض عطية، والمحافظ، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع طرطوس من الرفاق: د. محمد حبيب حسين أميناً للفرع، وندى محمد علي، وهيثم عباس عاصي، وجمال محمد غزيل، وإبراهيم محسن مرجان، وعميد يوسف قبلان، وسمير بهجت خضر، وعلي إسماعيل ميهوب، والمحافظ، ورئيس الجامعة، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع دير الزور من الرفاق: ساهر عبد الرزاق الحاج صكر أميناً للفرع، ورائد علي الغضبان، وماجد محمد صبحي سليمان، ومنى خشام الخاير، وسليمان موسى العجيل، وفايز أحمد المنديل، وصالح حامد العليوي، وصالح عبيد الدندل، والمحافظ، ورئيس الجامعة، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع الحسكة من الرفاق: تركي عزيز الحسن أميناً للفرع، وجازية عبد الشيخ علي، ومحمد سعيد الخلف، وإلياس موسى ميرو، ومحمد حسين هيجل، وعبد الله محمد الخليل، وحميد جمّو الجوه، وأحمد حسين أحمد، والمحافظ، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع حمص من الرفاق: عمر مروان حورية أميناً للفرع، وهالة عز الدين أتاسي، وعزام فايز ميلاد، ومفلح إلياس عازار، وإياد نصر ظفرور، ونديم عزيز علي، وشحادة محمد مطر، ومحمد عبد الحميد الصاج، والمحافظ، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع الرقة من الرفاق: إبراهيم جاسم الغبن أميناً للفرع، وحازم خليل عبد الغني، ومحمد عيسى الخضر، ومحمد إسماعيل الجويد، وعبد الإله الأحمد المحمود الهادي، وأحمد مطر الحميدي، وعبد الله محمد الأحمد، وأحمد محمد خليفة، ونائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة، أعضاء.

وإعادة تشكيل قيادة فرع حماة من الرفاق: محمد أشرف باشوري أميناً للفرع، ومحمد علي المخلوف، وعبد الحليم عوض خليل، ومعن ديوب رزق، وهناء عزيز الأحمد، ووليد يوسف الثلث، وحسان عمر نبهان، ومازن علي محفوض، والمحافظ، ورئيس الجامعة، أعضاء.

وقررت القيادة القطرية استمرار قيادات الفروع الحزبية التالية بتأدية مهامها وهي: ريف دمشق، واللاذقية، والسويداء، وإدلب، ودرعا، وجامعة تشرين، وحلب.