قيادة الحزب تبادر بتنفيذ توجيهات الرئيس الأسد..رصد الاساءة.. والمعالجة الفورية.. والمعاقبة وفق معايير الأخلاق الحزبية

أدلى مصدر إعلامي في القيادة القطرية بتصريح للبعث أمس أكد فيه أن القيادة بادرت بالعمل على تنفيذ توجيهات الرفيق الأمين القطري السيد الرئيس بشار الأسد التي أعلنها أثناء ترؤسه جلسة الحكومة الثلاثاء الماضي.

فقد أصدرت القيادة توجيهاتها للقيادات المتسلسلة على مختلف المستويات التنظيمية وللحزبيين في المكاتب التنفيذية للاتحادات الشعبية ومجالس النقابات بضرورة أن تكون شخصية السيد الرئيس وسلوكه مثالاً يحتذى لكل رفيق، والتمثل بأسلوب تعامل سيادته مع المواطنين، والتصاقه بشعبه، ورفضه لمظاهر السلطة والتعالي وللمواكب وكل أشكال التمييز التي تتناقض مع أخلاق مجتمعنا وثقافته.

وأضاف المصدر: إن القيادة أكدت في تعليماتها ضرورة رصد ظواهر الفساد والمظاهر المسيئة في سلوك الرفاق الحزبيين سواء كانوا في قيادات التنظيمات الحزبية أو في مؤسسات السلطة والإدارات المختلفة. وطالبت بمعالجة أي سلوك مسيء فوراً وتنبيه مرتكبي هذا السلوك ومعاقبتهم وفق معايير الأخلاق الحزبية وأخلاق المجتمع وقيمه.

وأوضح المصدر أن القيادة أكدت أهمية أن يحترم الرفاق البعثيون مشاعر الناس وأن يلتزموا التزاماً تاماً بالقوانين بما في ذلك قوانين السير وإشارات المرور وغيرها، كما طالبت بإنهاء أي مظهر من المظاهر المخلّة بالذوق العام، وتلك التي تتناقض مع مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين جمعياً، مسؤولين كانوا أو غير مسؤولين.

وحذرت القيادة من الظهور في الطرقات بمواكب ملفتة للنظر أو إغلاق الطرق أو عرقلة النظام العام، معتبرة ذلك سلوكاً يعاقب فاعله عليه.

وطالبت القيادة من البعثيين العاملين في الدولة والإدارات وقيادات الاتحادات والنقابات بمتابعة قضايا المواطنيين والإسهام في حلها وتجنب الروتين والفساد والتعطيل المقصود.

وقال المصدر: إن القيادة شددت على أن الالتزام بهذه التوجيهات سوف يسهم في تعزيز الثقة بين الحزب وجماهير الشعب العريضة، كما يسهم في تحسين الأداء وتطوير العمل. وأكدت كذلك على أن أي مخالفة سوف تعرض من قام بها الى المحاسبة وفق أنظمة الحزب ومعاييره السلوكية.