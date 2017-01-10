قيادة الحزب تعزي بوفاة الرئيس رفسنجاني

البعث ميديا || بلال ديب:

قدم الرفاق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب والدكتور مالك علي رئيس المكتب الاقتصادي وشعبان عزوز رئيس مكتب العمال التعزية بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني اليوم في مقر السفارة الإيرانية بدمشق.

وقال الرفيق الهلال باسم قيادة الحزب في سورية نتقدم من الشعب الإيراني الشقيق ومن عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة القلبية الصادقة بهذا المصاب الجلل.

وأضاف لقد فقد العالم الإسلامي بوفاة الفقيد مناضلاً كبيراً وقائداً عظيماً كرس حياته لبناء وطنه وكان من أهم رجال الثورة الإيرانية ودافع عن القضايا العالمية المحقة وعلى رأسها دعم المقاومة والقضية الفلسطينية وقاوم قوى التكبر والشر والظلم المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وامتلك مسيرة نضالية حافلة هي اليوم قدوة كل المناضلين الشرفاء كان حليفا لسورية ومدافعا عن قضايانا المحقة.

ورأى الرفيق الهلال أن العلاقات السورية الإيرانية علاقات تاريخية قديمة تطورت ونمت خلال العقود الماضية بشكل كبير في ظل رغبة قيادتي البلدين وهذه العلاقات اليوم أنموذج يحتذى للعلاقات بين الدول والمبنية على احترام المصالح المشتركة والسيادة الوطنية.

وأشار إلى أنه خلال الأعوام الماضية من الحرب على سورية كانت إيران دائماً إلى جانب سورية في المحافل الدولية وقدمت وما زالت تقدم مختلف أشكال المساعدات للتخفيف من الحصار المفروض علينا إلى جانب التضحيات التي يقدمها المقاتلون الإيرانيون في المعارك التي يخوضها الجيش العربي السوري حيث امتزجت دماءهم معا وهذه التضحيات موضع تقدير واحترام القيادة والشعب السوري.

وأكد الأمين القطري المساعد أن محور المقاومة والممانعة الممتد من لبنان إلى إيران والتي تشكل سورية عموده الفقري سينتصر ضد محور التطرف والإرهاب الذي تتزعمه أمريكا وبعض دول الرجعية العربية.