قيادة الحزب تلتقي رؤساء المنظمات  والنقابات الهـلال: خطـط حقيقيـة قابلـة للتنفيـذ تؤثر إيجابيـاً في الواقـع

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب، أمس في مبنى القيادة، الرفاق رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في القطر، حيث نقل لهم تحيات ومحبة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وتمّ خلال اللقاء مناقشة خطط عمل قطاع كل منظمة ونقابة، إضافة الى الاستعدادات التي تقوم بها للاستحقاق القادم، استحقاق انتخابات المجالس المحلية.

ونوّه الرفيق الهلال إلى أن الانتخابات القادمة تؤكّد استمرار الحياة السياسية الوطنية في سورية وانتصارها على الحرب الكونية التي شنت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن لف لفيفها من الدول الغربية وأذنابها في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى فشل المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة بفضل الانتصارات التي يخطها بواسل جيشنا العربي السوري على كافة الجبهات، وحكمة القائد الأسد.

كما أشار الرفيق الهلال إلى ضرورة أن تكون الخطط التي يتمّ وضعها من قبل المؤسسات الحزبية، ومعها المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، خططاً حقيقية قابلة للتنفيذ وتترك آثاراً إيجابية على أرض الواقع، وليست خططاً ورقية يتمّ وضعها وبعدها تبقى حبيسة الأدراج، فهذا الأسلوب من العمل لم يعد مقبولاً بعد اليوم ويجب الانتهاء منه سريعاً والانطلاق إلى التنفيذ بخطى ثابتة ورؤية واضحة والابتعاد عن العمل المكتبي والالتحام بجماهير الشعب وقواعد الحزب.

وفيما يتعلّق بموضوع مكافحة أوجه الخلل والتقصير والفساد شدد الرفيق الهلال على ضرورة إيلاء هذا الموضوع كل الاهتمام والرعاية ومحاربته في كل المفاصل، والإشارة إليه، ورفع تقارير دورية إلى القيادة حول ما تمّ اتخاذه في هذا الشأن، والتركيز على أصحاب الخبرات والاستفادة منهم، كذلك الاهتمام بمراكز الإيواء وتقديم الخدمات للأسر المتضررة لأننا نريد أن تكون منظماتنا ونقاباتنا متواجدة، في جميع مفاصل الحياة العامة فهذا دورها وواجبها فهي قادرة على تقديم المزيد من الخدمات، منوّهاً إلى أن أبواب المؤسسات الحزبية مفتوحة أمام الجميع وستقدم كل الدعم والعون للمنظمات والنقابات ولجماهير شعبنا والحزب.

وفي ختام حديثه شدد الرفيق الهلال على ضرورة التحلي بأخلاقيات الحزب لمواجهة واحدة من أخطر حروب العصر وأشدها تدميراً.‏

حضر الاجتماع الرفيقة المهندسة هدى الحمصي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، والرفيق محمد شعبان عزوز رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطريين، والرفيق الدكتور مهدي دخل الله رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام.