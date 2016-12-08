قيادة العمليات العراقية المشتركة تنفي قصف مدنيين في مدينة القائم غرب العراق

نفت قيادة العمليات العراقية المشتركة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قصفها مدنيين في مدينة القائم غرب العراق مؤكدة أن سلاح الجو العراقي وجه أمس ضربات لعشرات من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء الاعلام العراقي “واع” عن القيادة قولها في بيان اليوم.. إن “سلاح الجو العراقي نفذ أمس ضربة على أحد أوكار الإرهابيين في منطقة الكرابلة واستهدف منزلا من طابقين يوجد فيه 25 انتحاريا من جنسيات أجنبية بينهم المتزعم أبو ميسرة القوقازي”.

وأوضح البيان أن سلاح الجو وجه أيضا ضربة إلى مقر تنظيم “داعش” الإرهابي واستهدف منزلا يتحصن فيه من 30 إلى 40 إرهابيا من جنسيات أجنبية.

وأشار البيان إلى أن مدينة القائم ما زالت تحت سيطرة إرهابيي “داعش” ويتعرض المواطنون هناك لبطش فظيع ولا يصدر أي إعلام أو تصوير من هناك الا تحت سيطرة تنظيم “داعش” من أجل الدعاية الرخيصة لتوجهاتهم الإجرامية.