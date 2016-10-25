قيادة فرع الحسكة تستقبل معتمد أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس

زار المطران مار موريس عمسيح المعتمد البطريركي في أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس قيادة فرع الحسكة للحزب والتقى الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحزب والرفاق أعضاء قيادة الفرع بحضور الآباء الكهنة والمجالس الملّية في الحسكة والقامشلي.

وتحدث المطران مار موريس عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك الذين يتمتع به جميع أفراد المجتمع السوري بمختلف أعراقه وأديانه .وأكد أن الجميع يجب أن يكون في خدمة الوطن الذي هو القاسم المشترك الذي،يجمعنا لذلك من مصلحة الجميع أن نتمسك به ونضحي من أجله.

بدوره أكد الرفيق أمين فرع الحزب على ان الجميع يدرك حجم المؤامرة التي تريد الفتنة والحرب الطائفية في البلاد لكن وعي الشعب وتمسكه بمبادئ تربى عليها منذ قرون أسقطت المؤامرة ، ونقول لقد أسقطنا المؤامرة لكن الحرب مستمرة.

وقال الرفيق الناصر إن الدين هو الجانب الروحي للإنسان ويجب أن ننعشها بأفكار خلاقة بناءة لا بأفكار التكفير والقتل فالدين جاء ليحمي المجتمعات، ونحن في سورية مجتمع متّدين منذ الازل فالمسيح عليه السلام سوري والدين الإسلامي انطلق من دمشق نحو العالمية.

في نهاية اللقاء قدم السيد المطران المعتمد في أبرشية الجزيرة والفرات بعض المؤلفات الدينية للرفيق أمين فرع الحزب.

البعث ميديا || الحسكة – عبدالرحمن السيد