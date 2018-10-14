قيادي مصري: صمود سورية غير الخارطة السياسية الدولية

أفاد القيادي في تحالف الأحزاب الوطنية المصرية بمحافظة الدقهلية عضو اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري سامي يوسف، بأن صمود سورية في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية غير الخارطة السياسية الدولية وحال دون انتشار الإرهاب في العواصم العربية.

وأوضح يوسف في تصريح لمراسل سانا في القاهرة أن سورية شعبا وجيشا وقيادة ضحت بكل غال دفاعا عن شرف الأمة ومقدراتها ولولا صمودها بمواجهة الحرب الكونية الإرهابية لانتشر الإرهاب بكل عواصمنا.

وأكد أن سورية انتصرت على المؤامرة الصهيونية ورفعت رايات النصر بعد إفشالها كل المخططات التي هدفت إلى تقسيم المنطقة خدمة للعدو الصهيوني مشددا على أهمية إعادة العلاقات السورية المصرية على كل المستويات.