قيادي معتقل من “داعش” الإرهابي يكشف تحركات البغدادي

أفادت مصادر استخباراتية بأنها اعتقلت قيادياً في تنظيم “داعش” الإرهابي مقربا من البغدادي في الجانب الأيمن من الموصل، أدلى بمعلومات مهمة عن التنظيم وزعيمه البغدادي.

وبينت المصادر أن قوة أمنية وبعد معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من اعتقال الإرهابي المدعو (خ. ش)، وهو أحد القياديين المقربين من البغدادي بالساحل الأيمن من مدينة الموصل، حيث أدلى بمعلومات مهمة عن مجموعات “داعش” الإرهابية وخططهم وتحركاتهم في الساحل الأيمن وبعض نوايا البغدادي وخلاياه النائمة في مدينة بغداد والتي أحبطتها القوات الأمنية والأجهزة الاستخبارية.

كما أضافت المصادر أن المعتقل أدلى بمعلومات غاية في الأهمية والخطورة مكنت القوات الأمنية من الوصول لمطلوبين وأماكن تواجدهم، وأحبطت عمليات إرهابية كادت أن تقع في بعض المدن العراقية.