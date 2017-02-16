قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية 24.867 مليون ليرة والمؤشر ينخفض

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 82913 سهما موزعة على 63 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 24.867 مليون ليرة وانخفض مؤشر السوق 10.55 نقاط عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير سالبة قدرها 0.41 بالمئة ليغلق على قيمة 2587.96 نقطة.

وتم في الجلسة تداول أسهم 7 شركات لم يرتفع سوى سهم فرنسبنك عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.3 بالمئة ليغلق على سعر 308.72 ليرات.

وانخفضت أسهم 4 شركات عن أسعار إغلاق جلسة التداول السابقة وهي بنك قطر الوطني بنسبة 1.97 بالمئة وأغلق على سعر 411 ليرة وسهم بنك البركة بنسبة 1.08 بالمئة وأغلق على سعر 453.32 ليرة وسهم بنك سورية والخليج بنسبة 1.97 بالمئة وأغلق على سعر 124.50 ليرة وسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 1.9 بالمئة وأغلق على سعر 206.75 ليرات.

ولم يسجل سهما بنك الأردن وبنك بيمو السعودي الفرنسي أي تعديل على سعريهما وأغلقا مساويين لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة فيما لم تسجل الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.

وكانت جلسة التداول السابقة ليوم أمس الثلاثاء سجلت تداول 26319 سهما توزعت على 41 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 8.210 ملايين ليرة وأغلق مؤشر السوق عند 2598.51 نقطة.