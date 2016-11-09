قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية «2.017» مليون ليرة

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 12375 سهماً موزعة على 15 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.017 مليون ليرة، بينما انخفض مؤشر السوق 2.09 نقطة عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير سالبة قدرها 0.14 بالمئة ليغلق على قيمة 1478.92 نقطة.

وارتفع سهم بنك سورية الدولي الإسلامي عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.02 بالمئة وأغلق على سعر 171.03 ليرة، بينما انخفض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1 بالمئة واغلق على سعر 152.10 ليرة.

ولم يسجل سهما بنكي الشام والبركة أي تعديل على سعريهما خلال الجلسة وأغلقا مساويين لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة، كما لم تشهد أسهم الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهم.

وكانت جلسة التداول السابقة أمس سجلت تداول 28780 سهماً توزعت على 14 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.836 ملايين ليرة وأغلق المؤشر عند 1481.01 نقطة.