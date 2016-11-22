قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تسجل «1.331» مليون ليرة

سجلت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أمس حجم تداول قدره 7280 سهما موزعة على 8 صفقات بقيمة تداولات إجمالية بلغت 1.331 مليون ليرة وانخفض مؤشر السوق 0.42 نقطة عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير سالبة قدرها 0.03 بالمئة، حيث أغلق على قيمة 1480.60 نقطة.

وانخفض سهم بنك سورية الدولي الإسلامي عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.32 بالمئة وأغلق على سعر 169.20 ليرة، بينما لم تسجل أسهم بنوك البركة وقطر الوطني والمصرف الدولي للتجارة والتمويل أي تغيرات على أسهمها في هذه الجلسة وأغلقت مساوية لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة.

ولم تسجل الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي تداولات على أسهمها بينما كانت جلسة التداولات السابقة ليوم الخميس الماضي سجلت حجم تداول قدره 25131 سهما موزعة على 26 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.319 ملايين ليرة، بينما أغلق مؤشر السوق عند 1481.3 نقطة.