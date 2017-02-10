قيمة تداولات سوق دمشق 929ر180 مليون ليرة

سجلت سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسة تداولات اليوم حجم تداول قدره 550183 سهما موزعة على 47 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 929ر180 مليون ليرة منها صفقتين ضخمتين بحجم قدره 500 الف سهم بقيمة 625ر166 مليون ليرة على سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل.

وانخفض مؤشر السوق عشر نقاط عن الجلسة الماضية ليغلق على قيمة 45ر2611 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 38ر0 بالمئة.

وسجلت الجلسة التداول على أسهم 10 شركات ارتفع منها عن سعر اغلاق جلسة التداول السابقة سهما شركتين وهما سهم بنك الأردن بنسبة 97ر4 بالمئة وأغلق على سعر 50ر258 ليرة وسهم فرنسبنك بنسبة 98ر4 بالمئة وأغلق على سعر 75ر268 ليرة .

وانخفض عن أسعار إغلاق جلسة التداول السابقة سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 93ر1 بالمئة وأغلق على سعر 219 ليرة وسهم بنك البركة بنسبة 96ر1 بالمئة وأغلق على سعر 477 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 95ر1 بالمئة وأغلق على سعر 25ر436 ليرة وسهم بنك سورية والخليج بنسبة 94ر1 بالمئة وأغلق على سعر 132 ليرة.

ولم تسجل أسهم بنك سورية الدولي الاسلامي والشركة السورية الكويتية للتأمين وبنك الشام أي تعديل على اسعارها وأغلقت مساوية لسعر اغلاق جلسة التداول السابقة اضافة الى سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي شهد تنفيذ صفقتين ضخمتين لأن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم.

وكانت جلسة التداول السابقة ليوم الأربعاء أغلقت على حجم تداول قدره 136132 سهما توزعت على 151 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 246ر34 مليون ليرة واغلق المؤءشرعند 45ر2621 نقطة.

وفي قراءة لمدير الدراسات في سوق دمشق للأوراق المالية أسامة حسن لأداء مؤشر السوق خلال الاسبوع الماضي قال في تصريح لمندوب سانا.. “لأن المؤشر استمر بأدائه الايجابي خلال الاسبوع بارتفاعات متلاحقة استمرت منذ بداية العام متجاوزا حاجز 2600 نقطة ليحقق ارتفاع اكثر من 7 بالمئة خلال هذا الاسبوع حيث شهدت جلسات الاسبوع تفاوتا من حيث الارتفاع والانخفاض وهو أمر طبيعي في عالم البورصات والمؤشرات”.

وحول انخفاض المؤشر بين حسن أن “السوق شهدت في ختام جلساتها لهذا الاسبوع عملية تصحيحية تعرف بعملية جني الارباح حيث يسعى المستثمرون الى الاستفادة من الارتفاعات الكبيرة في اسعار اسهم الشركات المدرجة التي شهدها السوق في الفترة الماضية عن طريق التوجه الى بيع الاسهم التي اشتروها في فترات سابقة لاغتنام فرصة ارتفاع الاسعار وتحقيق ارباح ما أدى إلى عملية عرض اكبر وبالتالي انخفاض بعض الاسهم مما انعكس ذلك على المؤشر”.