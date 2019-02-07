كأس ألمانيا.. بايرين ميونخ يهزم هيرتا برلين ويصعد لدور الـ8

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الثمانية في كأس ألمانيا بكرة القدم.

وتقدم هيرتا في الدقيقة الثالثة من أول فرصة على المرمى عبر ماكسيميليان ميتلشتاد لكن الفريق الزائر هيمن على المواجهة بعد ذلك واستحوذ على الكرة بنسبة 75 في المئة.

وأدرك سيرج جنابري التعادل بعد ذلك بأربع دقائق ومنح بايرن التقدم في الدقيقة 49 لكن خطأ من المدافع ماتس هوملز سمح لدافي زيلكه بإدراك التعادل لصاحب الأرض من التسديدة الثانية فقط على المرمى.

وفي الدقيقة 98 هز كينغسلي كومان الشباك ليمنح بايرن فوزا صعبا على الفريق المضيف.

ويحل بايرن الذي خسر 3-1 أمام باير ليفركوزن ليتراجع إلى المركز الثالث في الدوري ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكان بروسيا دورتموند ودع كأس ألمانيا أمس الأول بهزيمة بركلات الترجيح أمام فيردر بريمن.