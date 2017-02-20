كأس الاتحاد الآسيوي.. الوحدة السوري يهزم الحد البحريني

نجح نادي الوحدة السوري في تحقيق الفوز على الحد البحريني 1-0 اليوم الاثنين على ستاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2017.

وسجل أسامة عمري هدف الفوز الثمين لصالح الوحدة في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً تعادل الصفاء اللبناني مع القوة الجوية العراقي 0-0 على ملعب صيدا البلدي في صيدا.

وتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الصفاء والقوة الجوية، في حين بقي رصيد الحد خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 6 مارس المقبل، حيث يلتقي الوحدة مع الصفاء على ملعب صيدا البلدي، في حين يتقابل القوة الجوية مع الحد على ستاد سعود بن عبدالرحمن في الدوحة.

ويتأهل إلى الدور قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.