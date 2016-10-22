كأس التحدي.. الوحدة يهزم المحافظة والجيش يتعادل مع الشرطة

استهل نادي الوحدة مشواره بكأس التحدي، اليوم السبت بفوز عريض على المحافظة (3ـ1)، في أولى جولات المجموعة الثانية بالبطولة، التي تم استحداثها مؤخرًا.

تقدم المحافظة، أولاً، لكن الوحدة، رد سريعًا بثلاثة أهداف متتالية عبر ماجد الحاج، ورجا رافع، ونصوح نكدلي، ليحصد الفريق أول نقاط له بالبطولة.

وفي مباراة ثانية، جرت ضمن مباريات المجموعة الأولى، تعادل الشرطة والجيش (1ـ1)، في مباراة لم ترتقِ لسمعة وعراقة الفريقين، خاصة الجيش، الأكثر خبرة، وجاهزية من الناحية الفنية، والبدنية.

ويلعب الاتحاد مع الشرطة، الإثنين المقبل، فيما يواجه المحافظة، الكرامة في ثاني جولات كأس التحدي.

يذكر أنه تم استحداث بطولة كأس التحدي، بمشاركة 6 فرق، قسمت على مجموعتين، ضمت الأولى: الجيش، والشرطة، والاتحاد، فيما ضمت الثانية، الوحدة، والمحافظة، والكرامة.