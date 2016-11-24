كأس ديفيز للتنس.. شيليتش وديلبونيس يفتتحان النهائي

سيفتتح مارين شيليتش لاعب التنس الأول في كرواتيا ومنافسه الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس مواجهة نهائي كأس ديفيز 2016 يوم الجمعة وستتبعها مباراة بين ايفو كارلوفيتش وخوان مارتن ديل بوترو.

وسيبدأ شيليتش المصنف السادس عالميا وبطل امريكا المفتوحة 2014 المواجهة والترشيحات تصب في صالحه أمام ديلبونيس بينما يعود كارلوفيتش إلى تشكيلة كرواتيا في كأس ديفيز بعد غياب دام أربع سنوات لمواجهة ديل بوترو بطل امريكا المفتوحة 2009.

وبعد سحب قرعة المواجهات يوم الخميس في زغرب سيواجه الثنائي الكرواتي المؤلف من فرانكو شكوجر وايفان دوديج الزوجي الارجنتيني ليوناردو ماير وجيدو بيا في منافسات الزوجي يوم السبت.

وسيتقابل شيليتش مع ديل بوترو وكارلوفيتش مع ديلبونيس في الفردي المعكوس يوم الاحد.

وفازت كرواتيا باللقب في 2005 وتسعى لحصد ثاني القابها بينما تأمل الارجنتين – التي احتلت المركز الثاني أربع مرات – في نيل اللقب لاول مرة وهي الدولة الوحيدة التي خسرت في النهائي أربع مرات.

وتملك الارجنتين سجلا جيدا امام كرواتيا في كأس ديفيز حيث فازت عليها ثلاث مرات دون هزيمة. وتفوقت الارجنتين على كرواتيا في دور الثمانية في 2002 و2012 في بوينس ايرس وكذلك في 2006 في زغرب.