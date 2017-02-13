كابرين: الإجراءات الغربية القسرية الأحادية الجانب ضد سورية لا تسمح بتوفير الأدوية للأطفال المرضى

أكد المدير العام لمعهد موسكو للأبحاث العلمية في الأورام السرطانية أندريه كابرين أن الاجراءات الغربية القسرية الأحادية الجانب ضد سورية لا تسمح بتوفير الأدوية للأطفال المرضى السوريين.

وقال البروفسور كابرين في مؤتمر صحفي اليوم في موسكو إن “هناك نقصا حادا في الأدوية بسبب العقوبات وتدمير المعامل التي كانت تعمل محليا على إنتاج الأدوية كما جرى تدمير ونهب المعدات المستخدمة”.

وأوضح كابرين انه “لا يمكن تقديم المعونة الطبية من دون مساعدة أطباء خارجيين” لافتا إلى أنه يجري إعداد تقرير إلى وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا وأنه تم مبدئيا الحصول بالفعل على موافقتها في المجالات الرئيسية التي تم اختيارها “لمساعدة الزملاء السوريين”.

وتابع كابرين إن “هذه الاتجاهات تتلخص في معالجة بعض المرضى ذوي الحالات الحرجة في روسيا وفي تقديم المشورة عن بعد للزملاء السوريين كما أن هناك اتجاها آخر لمساعدة الأطفال بما في ذلك المصابون نتيجة انفجار الذخائر والألغام ومن بينهم المحتاجون لبتر الأطراف وإعادة التأهيل لاحقا وكذلك الأطفال المصابون بالأورام في توفير العلاج الكيميائي لهم”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في 14 كانون الأول الماضي أن ممارسة سياسات الحصار على الشعوب بما في ذلك الحصار الاقتصادي على سورية يمثل قمة انتهاكات حقوق الإنسان وحقه في الحياة الكريمة.