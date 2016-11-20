«كابلات دمشق» تعلن أسماء المقبولين في مسابقتها

أعلنت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق عن أسماء المقبولين في المسابقة والاختبار للفئتين الثانية والرابعة والتي كانت أعلنت عنهما في أيلول الماضي.

وحددت الشركة موعد الامتحان التحريري للمقبولين من الفئة الثانية يوم الأحد في الرابع من كانون الأول القادم، بينما سيجري الاختبار للفئة الرابعة يوم الثلاثاء في السادس من الشهر نفسه في مقرها في القدم “حوش بلاس” مقابل مفرق صحنايا، وذلك عند الساعة العاشرة صباحا بالنسبة للفئتين.

ودعت الشركة المقبولين للحضور الى مقرها قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل مصطحبين معهم هوياتهم الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت شخصيتهم، مؤكدة انه لا تقبل الوثائق التي تبرز لهذه الغاية اذا لم يكن عليها صورهم الشخصية مختومة أصولا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمقبولين الاطلاع على أسمائهم على موقع وزارة الصناعة الرسمي، مبينة انه يحق لمن لم يرد اسمه في جداول الاسماء المقبولة التقدم باعتراض خطي الى ديوان الشركة لمعرفة سبب عدم القبول خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار.