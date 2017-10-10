كابلوف: روسيا لا تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني تنظيم إرهابي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا تشكل خطوة نحو إلغاء الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015.

وأوضح مدير القسم الثاني لشؤون أسيا في وزارة الخارجية الروسية “ضمير كابولوف” أن روسيا تعتبر ذلك خطوة سلبية ولا تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني تنظيم إرهابي.

وأشار كابولوف أن كل ذلك يأتي في إطار نهج واشنطن نحو الإلغاء العملي للاتفاقات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

كما أكد كابولوف أن هذا الإجراء على الأرجح لن يضيف مزيدا من الاستقرار في أي مكان ولن يبقى دون تأثير على الوضع في سورية.