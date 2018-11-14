كاتب بريطاني: الحرب على غزة كانت لصرف الأنظار عن مقتل خاشقجي

كشف الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان حاول إقناع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن حرب على قطاع غزة، كجزء من خطة لصرف الأنظار عن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

هيرست نقل في تقرير حصري، نشر على موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن مصادر داخل السعودية بأن مساعي ابن سلمان مع نتنياهو جاءت بناء على توصيات من لجنة طوارئ شكلها لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة التي سببها الاغتيال الدموي لخاشقجي.

وأوضح أن فريق العمل يتشكل من مسؤولين من داخل الديوان الملكي ووزارتي الخارجية والدفاع ومن جهاز المخابرات، وهو يقدم تقريرا لابن سلمان كل ست ساعات، وقد نصحه هذا الفريق بأن حربا في غزة يمكن أن تحول أنظار ترامب بعيدا وتركز اهتمام واشنطن على الدور الذي تلعبه السعودية في حماية المصالح الاستراتيجية “الإسرائيلية”.