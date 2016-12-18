كاردينال النمسا: الغرب متورط بالحروب الدائرة بالشرق الأوسط

أعلن كاردينال النمسا كريستوف شونبورن عن تورط الدول الغربية في الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط موضحا أن هدف هذه الحروب الهيمنة والسيطرة وتمزيق المنطقة.

وقال شونبورن في حديث لصحيفة الكوريير النمساوية نشر اليوم إن “الغرب ساهم في إشعال فتيل الحروب في سورية والعراق والشرق الأوسط” مشيرا إلى أن مستودعات الأسلحة الكبيرة في الغرب تشكل زخما مهما بالسلاح الى مناطق الحروب في الشرق الأوسط.

وأوضح الكاردينال شونبورن أن الحروب على سورية واليمن تهدف إلى الهيمنة والسيطرة وإلى تمزيق الشرق الأوسط.

وكان الخبير السياسي في معهد كيتو الامريكى لابحاث السياسة العامة كريستوفر بريبل أكد مؤخرا أن الولايات المتحدة ما زالت مستمرة فى دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية سواء بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها في المنطقة.