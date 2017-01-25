كازاخستان.. الرئيس يفوض بعض سلطاته للبرلمان ومجلس الوزراء

أعلن نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان يوم الأربعاء أنه سيفوض بعض سلطاته للبرلمان ومجلس الوزراء.

وقال نزارباييف إن إصلاحات دستورية مقترحة ستسمح للبرلمان بتشكيل مجلس الوزراء الذي بدوره سيكون له سلطات أكبر في إدارة الاقتصاد، كاشفا أنه سيركز بعد إقرار الإصلاحات على المسائل الإستراتيجية والسياسة الخارجية والأمن القومي وسيعمل كحكم بين مؤسسات السلطة.

وأضاف قائلا “الهدف من الإصلاح المقترح هو إعادة توزيع جدية للسلطات وإضفاء الديمقراطية على النظام السياسي ككل”.

وأفاد مكتب نزارباييف في بيان أن مسودة حزمة الإصلاحات ستنشر يوم الخميس وستطرح لنقاش وطني يستمر شهرا قبل أن تحال إلى البرلمان.