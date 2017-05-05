كازاخستان: نتائج أستانا 4 خطوة نحو إحلال السلام في سورية

وصفت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم نتائج اجتماع أستانا 4 حول تسوية الأزمة في سورية بأنها “خطوة نوعية جديدة نحو إحلال السلام في سورية”.

وجاء في بيان للوزارة نقلته سبوتنيك إن: “كازاخستان تدعو كل الأطراف إلى تنفيذ الاتفاقات وتؤكد استعدادها لمواصلة المساهمة في الجهود الدولية للبحث عن مختلف السبل للتسوية السياسية للأزمة في سورية”.

ونوهت الخارجية الكازاخية بتوقيع المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر في سورية من قبل الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وهي روسيا وإيران وتركيا وقعت أمس خلال الجلسة العامة لاجتماع أستانا 4 في العاصمة الكازاخية على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر.