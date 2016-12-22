كازاخستان وإيران عازمتان على توحيد جهودهما في محاربة الإرهاب الدولي والتطرف

أكدت كازاخستان وإيران عزمهما توحيد جهودهما في مجال محاربة الإرهاب الدولي والتطرف.

وقال الرئيس الكازاخي نورسلطان نزارباييف في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الإيراني حسن روحاني في أستانا اليوم إننا “اتفقنا على إقامة تعاون وثيق في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف وتوحيد جهودنا في مكافحة انتشار موجة معاداة الإسلام ومحاولات ربط الإسلام بالإرهاب”.

بدوره قال روحاني إن” محادثاته مع الرئيس الكازاخي تناولت أسباب الأزمات في منطقتنا وكيفية تعزيز التعاون ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب” داعيا في هذا الصدد إلى العمل” لتسوية الاوضاع في سورية والعراق واحلال الأمن والاستقرار في هذين البلدين”.

وأضاف روحاني إنه” ينبغي على إيران وكازاخستان وعلى الدول المؤثرة في المنطقة مواصلة العمل في مجال تنمية الاقتصاد الأمر الذي سيعود بالنفع على الشعوب”.