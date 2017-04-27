كازخستان: اجتماع أستانا المقبل سيكون بتمثيل عالي المستوى

أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبيردي أن اجتماع أستانا المقبل حول سورية المتوقع انعقاده يومي الـ3 و4 من أيار المقبل سيكون عالي المستوى.

تليوبيردي صرح أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية أكدت أن الاجتماع سيكون عالي المستوى.

ورداً على سؤال حول إمكانية توسيع عدد المراقبين في الاجتماع أوضح تليوبيردي أنه لا يوجد حتى الآن معلومات نهائية ولا قائمة نهائية كاملة ولذلك لا استطيع الآن أن أقول أي شيء.

هذا وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعربت في وقت سابق عن أملها في أن يكون اجتماع أستانا المقرر عقده يومي الـ3 و4 من أيار المقبل على أعلى المستويات.