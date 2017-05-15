كاساتكينا تنسحب من روما

انسحبت الروسية داريا كاساتكينا من بطولة روما للتنس، البالغة جوائزها أكثر من مليونين و775 ألف دولار، وذلك، خلال مباراتها أمام التشيكية باربارا ستريكوفا.

وحسمت داريا كاساتكينا المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل أربعة، قبل أن تعلن انسحابها في المجموعة الثانية، التي كانت متأخرة فيها بثلاثة أشواط مقابل أربعة، بسبب الإصابة، من المباراة التي استغرقت، ساعة واحدة و47 دقيقة.

وتأهلت باربارا ستريكوفا، بذلك، إلى الدور الثاني، وستكون فيه بانتظار الفائزة من اللقاء، الذي يجمع السويسرية تيميا باتشينسكي والهنغارية تيميا بابوش.