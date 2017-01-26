كاسترو مستعد للحوار مع ترامب

أعلن الرئيس الكوبي راؤول كاسترو استعداده لإجراء حوار قائم على الاحترام مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كاسترو خلال قمة دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي التي تعقد في جمهورية الدومينيكان: “أود أن أعرب عن رغبة كوبا في مواصلة مناقشة الأعمال الثنائية المعلقة مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل واحترام سيادة واستقلال بلدنا”.

وأضاف الرئيس الكوبي ان بلاده مستعدة “لمواصلة الحوار القائم على الاحترام والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الحكومة الجديدة للرئيس دونالد ترامب”.