“كاكا” الجديد إلى ميلان الإيطالي

صرح برونو سبيندل، المدير التنفيذي لنادي فلامينغو البرازيلي لكرة القدم، أن صانع ألعاب فريقه لوكاس باكيتا، سينتقل لنادي ميلان الإيطالي في يناير المقبل.

وقال سبيندل في تصريحات نشرها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “أود أن أعلن بأن باكيتا سيصبح لاعبا للعملاق الإيطالي إي سي ميلان في يناير المقبل مقابل 35 مليون يورو”.

ويرى كثيرون في باكيتا خليفة للنجم البرازيلي المعتزل، الأسطورة كاكا، الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات ميلان.

وتتشابه طريقة لعب باكيتا (21 عاما) مع أسلوب كاكا، والأهم من ذلك فاللاعب بانضمامه لميلان سيكون قد سار على نفس خطى مواطنه، الذي ترك فريقه ساوباولو في العام 2003 من أجل الانضمام لـ”اللومباردي”.