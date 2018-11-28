كاميرة “حركات بنات” تدور في دمشق

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

بدأ المخرج محمد سليمان معروف صباح اليوم (الأحد 25 تشرين الثاني) تصوير أولى مشاهد مسلسل “حركات بنات” (نص من تأليف الكاتب سعيد الحناوي) وهو باكورة أعمال شركة شقره للإنتاج والتوزيع الفني.

المشاهد الأولى من العمل جمعت كلا من ليليا الأطرش ، دانا جبر ، سوسن ميخائيل ، لبنى يحيى، على أن ينضم اليهم لاحقاً باقي أبطال العمل منهم رنا الأبيض، ماهر شقره، يزن السيد ومن لبنان مابيل سويد، إلى جانب مجموعة كبيرة من الممثلين سيحلون ضيوفاً على العمل.

المسلسل “سيت كوم”، منفصل متصل، كوميدي لايت، وبعيد عن التهريج، يتحدث عن عائلة مؤلفة من خالة وثلاث فتيات ينتقلن للعيش معها بعد وفاة والديهن، يتقدم أحد الشبان الأغنياء لطلب الزواج من الخالة ليظهر لهن لاحقاً فقر حاله وتبدأ المشاحنات بينهم ضمن مواقف طريفة.